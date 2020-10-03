Военнослужащий расстрелял пятерых человек в Конго

Военнослужащий вооруженных сил Демократической Республики Конго (ДРК) расстрелял в упор пятерых человек на территории Физи в провинции Южное Киву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трое погибли, среди них есть один военный. Еще два человека были ранены, сейчас им оказывают помощь в местном медицинском центре.

Нападавшего арестовали. О мотивах его действий пока ничего не сообщается.

В 2019 году демонстранты пошли штурмом на лагерь миротворцев ООН неподалеку от города Бени в африканском Конго. Причиной стало недовольство их эффективностью. Толпа протестующих атаковала один из двух лагерей миротворческой миссии в окрестностях города, несмотря на то что местные силовики пытались разогнать их при помощи огнестрельного оружия.