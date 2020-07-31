Нью-йоркский зоопарк извинился за чернокожего в вольере для обезьян

Зоопарк Нью-Йорка извинился за чернокожего в вольере для обезьян, которого держали там в начале прошлого века. Об этом сообщает CNN.

«Мы глубоко сожалеем о том, что многие поколения людей были задеты этим действием и тем, что мы ранее долгое время отказывались публично осудить это», — рассказал президент Общества охраны природы (Wildlife Conservation Society) Кристиан Сампер. С момента события, о котором идет речь, прошло 114 лет.

8 сентября 1906 года зоопарк в Бронксе привез мужчину по имени Ота Бенга из Центральной Африки (с территории, на которой сейчас находится Демократическая Республика Конго) в зоопарк. Его на протяжении недели держали в вольере, предназначенном для обезьян. Бенга содержали в жестоких условиях: например, нередко сотни людей наблюдали за тем, как он сидит в клетке вместе с орангутаном, при этом мужчину практически не выпускали из заточения.

Бенга окончательно освободили, когда чернокожие чиновники потребовали отпустить его, а сам заключенный начал пугать посетителей. После этого он жил в одном из нью-йоркских районов у священника Джеймса Гордона, который фактически опекал африканца. Бенга не мог вернуться на родину, поэтому был вынужден остаться в США. Десять лет спустя мужчина покончил с жизнью самоубийством.

В США активно действует движение Black Lives Matter, выступающее за системные изменения для борьбы с расизмом. Они также требуют уменьшения расходов на полицию и увеличения финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

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