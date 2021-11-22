Житель Тайваня убил продавца после просьбы надеть маску

Житель острова Тайвань убил сотрудника магазина после просьбы надеть защитную маску. Об этом сообщает информационное агентство CNA.

По информации агентства, 41-летний мужчина по фамилии Цзян зашел в круглосуточный магазин в городе Таоюань без маски. После того как продавец попросил его надеть защитное средство, злоумышленник покинул магазин. Впоследствии он вернулся, бросил маску в лицо сотруднику и снова ушел.

По данным полиции, позже Цзян в третий раз пришел в указанный магазин и зарезал продавца. Отмечается, что он нанес ему несколько ударов в область груди. Пострадавший скончался в больнице от полученных ранений. CNA пишет, что на фоне возросшей агрессии со стороны покупателей из-за эпидемиологических требований правоохранительные органы усилят наблюдение за круглосуточными магазинами.

21 сентября сообщалось, что в немецком городе Идар-Оберштайн мужчина застрелил кассира из-за отказа продавать ему пиво без надетой маски. 49-летний гражданин Германии пришел на АЗС за пивом, но кассир не продал ему напиток из-за отсутствия маски. Впоследствии немец сходил домой за револьвером, вернулся на заправку и убил сотрудника.