Немец застрелил кассира АЗС из-за отказа продавать пиво без маски

В немецком городе Идар-Оберштайн мужчина застрелил кассира из-за отказа продавать ему пиво без надетой маски, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, вечером 19 сентября 49-летний гражданин Германии пришел на АЗС купить пиво. Кассир отказался продавать товар из-за отсутствия у покупателя медицинской маски. Мужчина вернулся домой, взял револьвер и вернулся на заправку. Внутрь он зашел в маске, взял пиво, подошел к кассе и снял маску. 20-летний кассир вновь сделал ему замечание, после чего подозреваемый убил его.

На следующее утро он сам пришел в полицию и признался в убийстве. Он пояснил, что выступает против коронавирусных ограничений, был «психологически подавлен» развитием ситуации с пандемией, а выстрелом выразил свое недовольство. Кассир при этом показался ему «ответственным за ситуацию» с коронавирусом.

Мужчина арестован, при обыске в его доме, помимо револьвера, нашли и другое огнестрельное оружие с патронами. Разрешения на них он не имел, при этом ранее в поле зрения полиции не попадал.