Германия выдала России обвиняемого в пособничестве в убийстве 20-летней давности

Генпрокуратура РФ: обвиняемый в пособничестве в убийстве доставлен из Германии в Москву

Германия выдала России по требованию Генеральной прокуратуры обвиняемого в пособничестве в убийстве родственницы 20-летней давности Радика Гильманова, он доставлен в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Гильманов обвиняется по части 5 статье 33, пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Пособничество в убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем»).

По версии следствия, в 2000 году двоюродный брат Гильманова предложил ему помочь расправиться с их родственницей, проживающей в Нефтекамске (Башкирия), с целью завладения ее имуществом. Согласившись на содействие в убийстве женщины, Гильманов проник в ее дом, предварительно похитив ключи, сфотографировал обстановку в комнатах и ценные вещи.

Воспользовавшись информацией обвиняемого, в феврале 2001 года неизвестные лица совершили убийство женщины, сопряженное с разбоем.

Вскоре после этого Гильманов скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале 2021 года обвиняемого задержали в Германии. Генеральная прокуратура России направила запрос о его экстрадиции в Россию.

16 сентября в сопровождении спецконвоя Гильманов доставлен из Гамбурга в Москву.