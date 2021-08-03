Россия выдала Германии опасного преступника

Из России в Германию экстрадирован обвиняемый в разбойном нападении и убийстве, сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального представителя МВД России.

Сообщается, что опасный преступник по имени Юрий Калалб был передан немецкой полиции в аэропорту Домодедово.

Ранее Калалб был объявлен в международный розыск. По данным из Германии, он причастен к разбойному нападению в составе организованной группы на семейную пару ювелиров во Франкфурте-на-Майне в октябре 2017 года. Тогда преступники проникли в квартиру, напав на хозяев. Находившийся там мужчина скончался, его супруга получила тяжелые травмы.

В марте 2021 года Калалб был задержан в Москве сотрудниками уголовного розыска и бюро Интерпола МВД России.

В конце июля сообщалось, что Венгрия выдала России беглеца, осужденного за изнасилование несовершеннолетней, по требованию российской Генпрокуратуры.