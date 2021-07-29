Венгрия выдала России осужденного за изнасилование несовершеннолетней беглеца по требованию Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Из Будапешта в Москву Вардан Хачатрян будет экстрадирован сотрудниками Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России в сопровождении спецконвоя.

Приговором Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 14 декабря 2007 года мужчину признали виновным по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней с угрозой применения насилия») УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 14 мая 1994 года он дома у своего дяди изнасиловал 15-летнюю девушку, которая пришла в гости.

На стадии судебного разбирательства обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Отмечается, что долгое время он проживал в Армении и США.

В июле 2021 года его задержали в Венгрии, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала его выдачи для исполнения приговора суда.