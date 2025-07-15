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17:26, 15 июля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины призвал Евросоюз лишить Россию ресурсов

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз лишить Россию ресурсов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз лишить Россию ресурсов. Об этом он написал в социальной сети Х.

«В общих интересах лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от продажи нефти. Санкции больше откладывать нельзя», — написал Сибига.

Помимо этого, он призвал союзников Украины инвестировать в республику, особенно в производство украинских БПЛА, которое Сибига назвал «взаимовыгодным сотрудничеством».

Ранее Сибига заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах «Группы семи» (G7), в том числе и в США. Он добавил, что Зеленский планирует «осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20».

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