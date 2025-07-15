Глава МИД Украины призвал Евросоюз лишить Россию ресурсов

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз лишить Россию ресурсов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз лишить Россию ресурсов. Об этом он написал в социальной сети Х.

«В общих интересах лишить Россию ресурсов. Мы должны сократить доходы России от продажи нефти. Санкции больше откладывать нельзя», — написал Сибига.

Помимо этого, он призвал союзников Украины инвестировать в республику, особенно в производство украинских БПЛА, которое Сибига назвал «взаимовыгодным сотрудничеством».

Ранее Сибига заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах «Группы семи» (G7), в том числе и в США. Он добавил, что Зеленский планирует «осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20».