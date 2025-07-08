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21:47, 8 июля 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины заявил о планах Зеленского заменить послов в странах G7

Глава МИД Украины Сибига: Зеленский намерен заменить послов в странах G7

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен заменить послов в странах «Группы семи» (G7), в том числе и в США. Об этом он сообщил в интервью «Украинскому радио», пишет Telegram-канал «Политика страны».

Глава ведомства подчеркнул, что ожидает в ближайшее время кадровые решения в украинском дипломатическом корпусе. «Наверняка следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений», — сказал он.

Сибига добавил, что Зеленский планирует «осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20».

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