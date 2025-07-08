МИД Украины создал департамент НАТО вместо департамента разоружения

Министерство иностранных дел Украины создало в своей структуре департаменты НАТО и международной безопасности и обороны вместо департамента разоружения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Навсегда в прошлом будут времена, когда существовал департамент, в названии которого было слово "разоружение". (...) Украина больше никогда не разоружится», — высказался глава украинского МИД.

Сибига сообщил об указе по реорганизации дипломатического ведомства и создании «структуры МИД воюющей страны». В частности, в составе министерства появится департамент недружественных стран, в задачи которого будут входить отношения с Россией, Белоруссией и Корейской народно-демократической республикой (КНДР).

Также в структуре МИД Украины появятся отдельные департаменты Евросоюза, НАТО и отношений с США и Канадой. «Это свидетельство приоритетности нашего пути к вступлению в альянс», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскрыл участие Украины в реализации концепции НАТО по нейтрализации России. По его словам, Киев участвует в деятельности альянса, «даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО».