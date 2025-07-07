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10:49, 7 июля 2025Бывший СССР

Ермак раскрыл участие Украины в реализации одной концепции НАТО

Ермак: Украина реализует стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Украина, несмотря на отсутствие членства в НАТО, уже давно реализует стратегическую концепцию альянса по нейтрализации России. Об этом говорится в совместной статье главы офиса президента Украины Андрея Ермака и главы украинской миссии при НАТО Алены Гетманчук для издания The Hill.

«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как "наиболее существенной и прямой угрозы" безопасности союзников», — говорится в статье.

При этом авторы материала заявляют, что европейские страны, по их мнению, должна взять на себя больше ответственности, проявить инициативу и начать активнее укреплять оборону.

Ранее издание The Economist рассказало, что на Украине на фоне остановки военной помощи США и усиления роли главы офиса президента Андрея Ермака наступает полный хаос.

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