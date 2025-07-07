Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:58, 7 июля 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о хаосе во власти на Украине из-за Ермака

The Economist: На фоне остановки помощи США во власти на Украине наступает хаос
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине на фоне остановки военной помощи США и усиления роли главы офиса президента Андрея Ермака наступает полный хаос. Об этом рассказало издание The Economist.

«Военная драма Украины — это лишь одна сторона медали. Не меньшую тревогу вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри гораздо сильнее», — говорится в публикации.

Отмечается, что в июне Ермак пытался добиться отставки руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также способствовал расследованию уголовного дела против министра национального единства Алексея Чернышова.

В конце июня Чернышов прибыл в Австрию в составе украинской делегации. Стало известно, что после поездки министр не вернулся на родину. Позднее под давлением силовых органов он все-таки прилетел на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новой попытке захода ВСУ в Курскую область

    Женщина поехала на отдых в Европу и была найдена бездыханной в луже крови

    На Западе рассказали о хаосе во власти на Украине из-за Ермака

    Обломки БПЛА повредили кровлю дома и автомобиль в российском городе

    Дания увидела угрозу в стремлении Евросоюза увеличить военные расходы

    Зависимость России от Китая выросла еще по ряду направлений

    Трамп стал причиной разногласий между европейскими странами

    Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой

    В Харьковской области прогремели взрывы

    Россиянка получила ранения после атаки дронами-камикадзе ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости