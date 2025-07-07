На Западе рассказали о хаосе во власти на Украине из-за Ермака

The Economist: На фоне остановки помощи США во власти на Украине наступает хаос

На Украине на фоне остановки военной помощи США и усиления роли главы офиса президента Андрея Ермака наступает полный хаос. Об этом рассказало издание The Economist.

«Военная драма Украины — это лишь одна сторона медали. Не меньшую тревогу вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри гораздо сильнее», — говорится в публикации.

Отмечается, что в июне Ермак пытался добиться отставки руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также способствовал расследованию уголовного дела против министра национального единства Алексея Чернышова.

В конце июня Чернышов прибыл в Австрию в составе украинской делегации. Стало известно, что после поездки министр не вернулся на родину. Позднее под давлением силовых органов он все-таки прилетел на Украину.