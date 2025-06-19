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05:56, 19 июня 2025Бывший СССР

Украинский министр остался в Австрии после рабочего визита

Журналист Ткач: Министр единства Украины Чернышев не приехал из Австрии в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Журналист и руководитель отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач заявил, что министр единства Украины Алексей Чернышев не вернулся из рабочего визита в Австрию, куда отправился вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом Ткач написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ткач сообщил, что 13 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заявили о подозрении в неправомерном обогащении нескольких бывших подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития Украины и «Нафтогазе».

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«Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся в Украину. По информации источников УП в правоохранительных органах границу он не пересекал», — подчеркнул он.

Зеленский посетил Вену 16 июня, где провел встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Это был его первый визит в республику с начала конфликта между Россией и Украиной.

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