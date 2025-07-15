Обещание Китая о более глубокой поддержке России на фоне угроз Трампа объяснили

Китаист Ломанов: США могут ввести пошлины против КНР из-за партнерства с Россией

Китай — одна из возможных целей для введения стопроцентных торговых пошлин со стороны США, если конфликт на Украине не закончится за 50 дней, поскольку республика закупает у России углеводороды. Своим заявлением дать России более глубокую поддержку на фоне угроз президента США Дональда Трампа Китай дает понять, что не боится угроз и выражает долгосрочный приоритет в сотрудничестве с Россией, считает заместитель директора ИМЭМО РАН китаист Александр Ломанов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее газета The Telegraph написала о том, что на фоне угроз Трампа Китай пообещал России «более глубокую поддержку».

«Если представить себе всерьез, что проходят эти 50 дней и после этого Трамп внезапно вводит против Китая вновь 100-процентные пошлины (…) и что тогда Трамп полагает, что Китай на это никак не ответит? Это практически невероятно. Китай ответит, и сделка [США и Китая], над которой Трамп работает несколько месяцев, фактически будет вновь похоронена», — сказал Ломанов.

В этой связи он пояснил, что Китай — одна из потенциальных мишеней для введения 100-процентных пошлин, поскольку он закупает российские углеводороды. Заявление укрепить партнерство с Россией отражает долгосрочные приоритеты Китая, которые выходят за рамки текущих конфликтов, уточнил он. Он также выразил мнение, что Трамп заставляет всех бояться своими угрозами, а ему отвечают: мы не боимся.

«В данном случае Китай сможет проявить себя как надежный партнер России не в том случае, если начнет принимать какие-то активные действия, которых не было прежде, а в том случае, если он проявит выдержку, можно сказать торгово-экономическое хладнокровие и не будет пытаться превентивным образом сократить закупки у России для того, чтобы избавиться от угрозы американских санкций», — заключил специалист.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай выразил несогласие с угрозами введения санкций со стороны США в отношении России и ее стран-партнеров.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.