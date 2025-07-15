Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:56, 15 июля 2025Мир

МИД Китая ответил на угрозы Трампа в адрес России

МИД Китая: КНР выступает против санкций США в отношении России и ее партнеров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай выразил несогласие с угрозами введения санкций со стороны США в отношении России и стран-партнеров РФ. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции», — отметил спикер китайского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Он также заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву, в рамках которого страны Североатлантического альянса будут оплачивать оружие, произведенное Вашингтоном.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    Футболист ЦСКА рассказал о жестких запретах от швейцарского тренера команды

    В России заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли

    В США пришли в ужас от удара российской ракеты Х-101

    Россиянин попытался хладнокровно сжечь дом подростка

    В России оценили возможность исчезновения китайских автомобилей с рынка

    В России отреагировали на удар ВСУ по жилому дому в Воронеже

    Япония удалила из «Белой книги» фразу о России и Украине

    Названо главное условие для возвращения японских компаний в Россию

    Один человек пострадал при ударе ВСУ по Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости