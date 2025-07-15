МИД Китая ответил на угрозы Трампа в адрес России

МИД Китая: КНР выступает против санкций США в отношении России и ее партнеров

Китай выразил несогласие с угрозами введения санкций со стороны США в отношении России и стран-партнеров РФ. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции», — отметил спикер китайского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Он также заявил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Киеву, в рамках которого страны Североатлантического альянса будут оплачивать оружие, произведенное Вашингтоном.