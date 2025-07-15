Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:25, 15 июля 2025Культура

Обвиненный в растрате во МХАТе Кехман поставит новый спектакль

Обвиняемый в растрате Владимир Кехман поставит новый спектакль «Богема»
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У Владимира Кехмана, которого обвинили в растрате при управлении МХАТом имени Горького, состоится премьера нового спектакля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Проходящий обвиняемым по уголовному делу творческий деятель поставит в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ) новое прочтение оперы Джакомо Пуччини «Богема». Премьера состоится в октябре 2025 года. В спектакле задействованы молодые артисты самого НОВАТ, а также Михайловского театра, в котором Кехман является худруком.

«9, 10, 11 октября на большой сцене состоится премьера оперы Пуччини "Богема" в постановке Владимира Кехмана. В нем он переосмыслил классический сюжет глазами человека XXI века», — заявили в театре.

Эта постановка стала третьей режиссерской работой бизнесмена на оперной сцене. Он также является автором спектаклей «Дама с камелиями» в Михайловском театре и «Евгений Онегин» — в Новосибирске.

Ранее стало известно, что писатель Захар Прилепин сравнил уголовное дело в отношении Кехмана с преследованием Есенина и Мейерхольда. Он считает, что обсуждение этого дела в СМИ мешает говорить о самой культуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    В угрозах Трампа о 100-процентных пошлинах увидели риски для США

    В Челябинске проведут фестиваль уличных театров

    Россиян предупредили об активной в летний период смертельной инфекции

    В ЦСКА прокомментировали информацию о запрете на мясо для футболистов

    Застрелившему двух человек снайперу вынесли приговор в России

    Айза жестко ответила на насмешку над ее увеличенными губами

    Раскрыта реакция Путина на угрозы Трампа

    Врач призвала при выборе солнцезащитных очков обратить внимание на одну деталь

    Бразилия ответила на пошлины Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости