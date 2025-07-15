Обвиненный в растрате во МХАТе Кехман поставит новый спектакль

Обвиняемый в растрате Владимир Кехман поставит новый спектакль «Богема»

У Владимира Кехмана, которого обвинили в растрате при управлении МХАТом имени Горького, состоится премьера нового спектакля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Проходящий обвиняемым по уголовному делу творческий деятель поставит в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ) новое прочтение оперы Джакомо Пуччини «Богема». Премьера состоится в октябре 2025 года. В спектакле задействованы молодые артисты самого НОВАТ, а также Михайловского театра, в котором Кехман является худруком.

«9, 10, 11 октября на большой сцене состоится премьера оперы Пуччини "Богема" в постановке Владимира Кехмана. В нем он переосмыслил классический сюжет глазами человека XXI века», — заявили в театре.

Эта постановка стала третьей режиссерской работой бизнесмена на оперной сцене. Он также является автором спектаклей «Дама с камелиями» в Михайловском театре и «Евгений Онегин» — в Новосибирске.

Ранее стало известно, что писатель Захар Прилепин сравнил уголовное дело в отношении Кехмана с преследованием Есенина и Мейерхольда. Он считает, что обсуждение этого дела в СМИ мешает говорить о самой культуре.