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16:47, 15 июля 2025Культура

Уголовное дело Кехмана сравнили с преследованием Есенина

Писатель Прилепин заявил, что обсуждение дела Кехмана мешает говорить о культуре
Андрей Шеньшаков
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Писатель Захар Прилепин раскритиковал журналистов за вопросы освещения уголовного дела директора МХАТа им. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Его слова передает издание «Газета.Ru».

Прилепин посетовал на то, что большинству неинтересна сама культура, зато интересны скандальные темы вокруг ее представителей.

«Перенеситесь в 1921 год. Есть Мейерхольд, есть Есенин, они ставят "Пугачева", который остается на 100 лет вперед, останется навсегда! Было ли уголовное дело у Есенина или Мейерхольда — это исчезает, это все минутное, неважное» — заявил писатель.

Современная журналистика же, по его мнению, «самих нас унижает».

Ранее стало известно, что главу МХАТа Владимира Кехмана обвинили в растрате. Сообщалось, что следствие официально предъявило ему обвинение и отпустило под подписку о невыезде после допроса. В самом театре прошли обыски.

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