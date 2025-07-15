Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:24, 15 июля 2025Наука и техника

ВСУ захотели вооружить «Хищниками»

Минобороны Украины кодифицировало боевой модуль «Хищник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Минобороны Украины

Военное ведомство Киева кодифицировало дистанционно управляемый боевой модуль «Хищник», которым захотели оснастить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом минобороны республики сообщило в Telegram.

Устройство поддерживает установку различных пулеметов с ленточным питанием под патроны калибра 7,62 миллиметра советского образца или стандарта НАТО. Модуль оснащен дневным и ночным прицелами.

Отмечается, что «Хищник» можно использовать на стационарных позициях и на различной технике.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В мае генеральный директор НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») Игорь Афанасьев сообщил, что российские боевые модули «Охотник» и «Нарвал» получат технологии искусственного интеллекта. Они позволят распознавать цели. Также предприятие проводит работу по внедрению в боевые модули дополнительных возможностей для противодействия дронам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угольщики и лесопромышленники России заявили о кризисе. Их предприятия массово закрываются. Что стало причиной?

    В угрозах Трампа о 100-процентных пошлинах увидели риски для США

    В Челябинске проведут фестиваль уличных театров

    Россиян предупредили об активной в летний период смертельной инфекции

    В ЦСКА прокомментировали информацию о запрете на мясо для футболистов

    Застрелившему двух человек снайперу вынесли приговор в России

    Айза жестко ответила на насмешку над ее увеличенными губами

    Раскрыта реакция Путина на угрозы Трампа

    Врач призвала при выборе солнцезащитных очков обратить внимание на одну деталь

    Бразилия ответила на пошлины Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости