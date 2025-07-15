ВСУ захотели вооружить «Хищниками»

Минобороны Украины кодифицировало боевой модуль «Хищник»

Военное ведомство Киева кодифицировало дистанционно управляемый боевой модуль «Хищник», которым захотели оснастить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом минобороны республики сообщило в Telegram.

Устройство поддерживает установку различных пулеметов с ленточным питанием под патроны калибра 7,62 миллиметра советского образца или стандарта НАТО. Модуль оснащен дневным и ночным прицелами.

Отмечается, что «Хищник» можно использовать на стационарных позициях и на различной технике.

В мае генеральный директор НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») Игорь Афанасьев сообщил, что российские боевые модули «Охотник» и «Нарвал» получат технологии искусственного интеллекта. Они позволят распознавать цели. Также предприятие проводит работу по внедрению в боевые модули дополнительных возможностей для противодействия дронам.