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11:27, 22 мая 2025Наука и техника

Российские «Охотник» и «Нарвал» получат технологии ИИ

«Уралвагонзавод»: Боевые модули «Охотник» и «Нарвал» получат технологии ИИ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские боевые модули «Охотник» и «Нарвал» получат технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом со ссылкой на генерального директора НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Игоря Афанасьева сообщает ТАСС.

«НПО "Электромашина" активно занимается внедрением в боевые модули "Нарвал" и "Охотник" технологий искусственного интеллекта, которые позволят более точно распознавать и в автоматическом режиме информировать оператора о различной технике», — сказал руководитель на полях оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске.

По его словам, объединением проводится работа по внедрению в боевые модули дополнительных возможностей для противодействия дронам противника.

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Ранее Афанасьев заявил, что «Электромашина» с 2026 года планирует нарастить выпуск всех модификаций дистанционно управляемого боевого модуля «Охотник».

Также в мае агентство сообщило, что «Уралвагонзавод» впервые показал новый модуль «Охотник» за рубежом.

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