В России нарастят выпуск «Охотников»

«Электромашина» нарастит выпуск модулей «Охотник» в 2026 году

Научно-производственное объединение «Электромашина» (входит в состав «Уралвагонзавода») с 2026 года планирует нарастить выпуск всех модификаций дистанционно управляемого боевого модуля (БМ) «Охотник». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев, передает ТАСС.

По его словам, самой востребованной модификацией модуля стала морская платформа «Нарвал». Афанасьев подчеркнул, что специалисты Военно-морского флота России положительно оценивают эффективность модуля против безэкипажных катеров противника.

«Наше предприятие активно развивает это направление и планирует увеличение производства боевых модулей всех модификаций с 2026 года», — сказал он в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.

Афанасьев добавил, что базовое исполнение модуля пользуется спросом в войсках различного назначения. Изделие адаптируют к различной колесной и гусеничной технике. Глава предприятия рассказал, что в 2025 году наладили серийные поставки «Охотников».

Модуль «Охотник» выпускается в сухопутном, стационарном и морском исполнении. Платформа с пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра оснащена прицелом с дневным и ночным каналом, а также лазерным дальномером.

В апреле стало известно, что военнослужащие 201-й военной базы Вооруженных сил России создали роботизированный модуль для пулеметов Калашникова ПКТ и ПКТМ. Комплекс с тепловизионным прицелом позволяет поражать цели на дистанции до 500 метров.