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Венгрия выдала России обвиняемого в хищении почти 80 миллионов рублей бизнесмена

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Фото: katdodd / Flickr

Венгрия выдала России бизнесмена Дмитрия Чертока, обвиняемого в мошенничестве почти 80 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Генпрокуратуры России.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Венгрии экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Чертока», — говорится в сообщении. В сопровождении российского бюро Интерпола Черток доставлен в Москву.

По версии следствия, в декабре 2014 года бизнесмен обманом приобрел право на чужое имущество. На должности бенефициара «Внуково Техникс» он изготовил поддельные договоры между компанией и ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». Так, в распоряжение «Внуково Техникс» поступила дорогостоящая специальная техника, которая впоследствии была продана. Узнав о возбуждении уголовного дела, Черток уехал в Венгрию.

Ранее сообщалось, что угроза экстрадиции с Кипра нависла над бывшим совладельцем «Экопромбанка» Андреем Туевым, объявленным в розыск еще в 2016 году. По сообщению Генпрокуратуры, в России ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и растрата, которые нанесли банку ущерб около 500 миллионов рублей. Решение вопроса об экстрадиции заняло около четырех лет.

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