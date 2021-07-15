Обвиненного в групповом изнасиловании россиянина экстрадировали из Германии

Обвиняемого в тяжких преступлениях гражданина России экстрадировали из Германии в Москву

В Москву в сопровождении сотрудников национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России из Франкфурта-на-Майне экстрадирован гражданин России Марат Руханен. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Марат Руханен находился в международном розыске. Его признали виновным по статьям 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и 131 УК РФ («Изнасилование»).

По версии следствия, в августе 2018 года в квартире в Москве Руханен по предварительному сговору с другим подозреваемым изнасиловал женщину. Чтобы избежать наказания, он уехал из России. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ноябре 2020 года Руханена задержали в Германии и передали сотрудникам российских правоохранительных органов. Обвиняемого экстрадировали по требованию Генеральной прокуратуры России.

