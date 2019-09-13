Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ

Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Георгию Кобахидзе вменяются пункты «а» и «б» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, он создал и возглавил организованную преступную группу (ОПГ), куда привлек еще семь человек.

После этого Кобахидзе прибыл в банк, где арендовал индивидуальный сейф по поддельному паспорту. По пути к ячейке мужчина изучил расположение помещений внутри кредитной организации, а также расстановку охранников и видеокамер.

Спустя три дня он вернулся в банк с подельниками. Зайдя в хранилище в сопровождении сотрудника, Кобахидзе напал на него, пристегнул к решетке и забрал ключи. После этого он вызвал сообщников по рации — вместе они вскрыли ломом двадцать сейфов, откуда забрали 23 миллиона рублей.

После совершения преступления Кобахидзе удалось скрыться от следствия и его объявили в международный розыск. Задержали мужчину на территории Германии.

30 августа сообщалось, что в Россию из Дании экстрадировали спортсмена Вячеслава Сугако, объявленного в международный розыск за вымогательство. По версии следствия, он угрожал оружием ныряльщикам, которые собирали янтарь у Балтийского моря, требуя платить за погружения на территории побережья.

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