Российский вор отсидел за подрыв банкомата в Таиланде и вернулся сидеть дальше

Константин Долгов, обвиняемый в краже почти шести миллионов рублей, экстрадирован из Таиланда в Россию. Об этом в пятницу, 19 июля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в отношении Долгова правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по части 2 и части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он получил доступ к данным банковского счета одной из организаций города Омска, с которого перевел шесть миллионов рублей на аффилированные счета.

Впоследствии краденные деньги были обналичены, после чего Долгов покинул Россию. В мае 2017 года на основании запроса управления МВД России по Омской области обвиняемого объявили в международный розыск. В это время Долгов находился в таиландской тюрьме.

Он попал туда потому, что в декабре 2016 года в курортном городе Хуахин пытался взорвать банкомат. Когда его заметили прохожие, он сбежал с места преступления, но позже был задержан правоохранительными органами Таиланда. В марте 2017 года Долгова приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

По словам Волк, по окончании отбывания наказания Долгова перевели в иммиграционную тюрьму Бангкока для дальнейшей депортации в Россию.

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