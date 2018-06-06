Потрошитель банкоматов Камо после курорта отправился в тюрьму

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю Камо Восканяну, участнику преступной группы, которая похитила из банкоматов почти 13 миллионов рублей. Об этом в среду, 6 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в ТамТам-канале.

Подсудимый признан виновным по 116 эпизодам кражи, а также в участии в организованном преступном сообществе. Восканян получил четыре года в колонии общего режима.

Из материалов дела следует, что он с подельниками похитил у клиентов ВТБ и Сбербанка деньги с помощью нештатного (скиммингового) оборудования, позволяющего получать информацию, записанную на магнитную полосу банковских карт, и фиксировать набранные ПИН-коды к счетам через банковские терминалы. Серия краж произошла с 2012 по 2013 год.

Восканян вину признал. Дело слушалось в особом порядке, предусматривающем минимальное наказание.

ВТБ ущерб возмещен. От Сбербанка иск не заявлялся, отметили в пресс-службе.

Дело против Восканяна должно было слушаться в суде еще в 2016 году, однако накануне процесса он сбежал из-под домашнего ареста с электронным браслетом слежения, пишет газета «Коммерсантъ». Его задержали в феврале 2018 года в Пятигорске и этапировали в Петербург, уточняет «Фонтанка.ру».

По версии следствия, организаторами организованного преступного сообщества, созданного в 2012 году, были Илья Стерлигов и Петр Байдак. В группировке для конспирации использовалась единая терминология: само преступление называлось «футбольной игрой», дни, в которые совершались преступления, — «футбольными матчами», сами терминалы — «стадионами».

Процесс над остальными 17 участниками группы продолжается. Дело слушается с сентября 2016 года.

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