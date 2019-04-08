Вора в законе Аслана Батумского выслали из России

Вор в законе Аслан Кобуладзе, известный в криминальной среде как Аслан Батумский, под контролем сотрудников правоохранительных органов был депортирован в Турцию из аэропорта Домодедово. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает агентство «Прайм Крайм».

Как уточняется в сообщении, 53-летнему Кобуладзе закрыт въезд в Россию на пожизненный срок.

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В последний раз он отсидел в России 6 лет и 10 месяцев за наркотики по приговору Кунцевского суда Москвы. Перед тем как окончательно покинуть Россию, разыскиваемый Грузией за принадлежность к воровскому миру Кобуладзе провел еще более 13 месяцев в депортационном центре для нелегалов. Поскольку за данный период грузинская сторона не подтвердила свой интерес к нему документально, Батумский был отправлен в третью страну.

Кроме того, сообщается, что именно в Турции находится главный соперник Аслана — 37-летний вор в законе Миндия Горадзе (Лавасоглы), которому фактически принадлежит титул главного батумского вора.

По данным агентства, первая попытка короновать Кобуладзе была предпринята в 1992 году без одобрения на тот момент уже главного батумского вора Зураба Цинцадзе, который затем заблокировал его кандитатуру. Вторую попытку наделить Кобуладзе полномочиями предпринял в 1999 году Дато Какулия, с ним Кобуладзе отбывал срок в Грузии, однако так же наткнулся на противодействие Цинцадзе. Короновать Кобуладзе удалось лишь с третьего раза в 2000 году, когда скончался держатель его игрового долга.

16 февраля 2018 года сообщалось, что киргизскому вору в законе, 43-летнему Камчибеку Кольбаеву, также известному в криминальных кругах, как Камчи или Коля Киргиз, закрыли доступ на территорию России.

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