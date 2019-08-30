Российского борца-чемпиона экстрадировали на родину

В Россию из Дании экстрадировали известного спортсмена Вячеслава Сугако, объявленного в международный розыск за вымогательство. Об этом в пятницу, 30 августа, «Ленте.ру» сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

«По версии следствия, в ноябре 2016 года Вячеслав Сугако в составе группы из семи человек, угрожая оружием и применяя физическую силу, вымогал у ныряльщиков, собиравших янтарь на берегу Балтийского моря, деньги за возможность осуществлять погружение на территории морского побережья, — рассказала Волк. — Участники группировки действовали с особой жестокостью. Сразу после возбуждения уголовного дела спортсмен скрылся за границу».

Российские полицейские выяснили, что спортсмен находится в одной из скандинавских стран, и в апреле 2019 года при попытке пересечь границу между Данией и Германией он был задержан, а 30 августа передан российской стороне. В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН мужчина доставлен в Россию, уточнила официальный представитель МВД.

Вячеслав Сугако, 1991 года рождения, — мастер спорта по вольной борьбе, неоднократный победитель и призер международных и всероссийских соревнований. В 1995 году на международном турнире в эстонском Кохтла-Ярве он занял первое место, одержав четыре победы подряд.

Как сообщил «Ленте.ру» источник, в поле зрения правоохранительных органов спортсмен попал еще в 2014 году — как активный участник организованной преступной группы, вымогавшей деньги у нелегальных добытчиков янтаря и причастный к нескольким избиениям потерпевших. В ноябре 2016 года преступная группа, в которую входил Сугако, была ликвидирована, но ему удалось скрыться.

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