Четверо российских полицейских под видом обыска украли янтаря на 14 миллионов

Четыре офицера Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Калининградской области под видом обыска в специализированном магазине похитили крупную партию янтаря общей стоимостью свыше 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном Комитете России.

Расследование уголовного дела завершено, ни один из обвиняемых свою вину не признал, уточнили в ведомстве.

По версии следствия, летом 2017 года старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования и добычи янтаря узнал, что в специализированном магазине на улице Черняховского находится крупная партия янтаря. Он предложил коллегам похитить и присвоить весь товар. Под предлогом поиска ранее украденных изделий. 19 июля 2017 года оперативники УЭБиПК инициировали обыск в магазине, причем для его проведения привлекли группу СОБР регионального управления Росгвардии.

Войдя в магазин, оперативники провели обыск, а в целях сокрытия противоправных действий они оборвали проводку охранной сигнализации, привели в негодность систему видеонаблюдения, не допустили к участию в обыске генерального директора фирмы и приглашенного им адвоката, а также запретили покидать помещение двум покупателям. Один из полицейских отобрал наиболее ценные изделия, принадлежащие как директору предприятия, так и гражданке Литовской Республики, хранившей свой янтарь в этом магазине по договоренности с руководством.

Затем все похищенное полицейские положили в сумку для специального снаряжения бойцов СОБР и дали им указание вынести ее из магазина, введя в заблуждение относительно законности этих действий.

Кроме того, оперативники провели личный обыск покупателей и отобрали у одного из них каплю янтаря-сырца весом 10 грамм и стоимостью 2,5 тысячи рублей.

«Для придания видимости законности своим действиям полицейские изъяли из магазина весь янтарь и изделия из него, общей стоимостью более 22,7 миллиона рублей, тем самым парализовав деятельность фирмы и вынудив ее прекратить свою работу», – уточнили в СКР.

Преступление было выявлено оперативниками ФСБ. Полицейским предъявлены обвинения по статьям «кража в особо крупном размере, совершенная по предварительному сговору» (п.б ч.4 ст.158 УК РФ), «незаконное вмешательство в деятельность юридического лица, совершенное с использованием служебного положения» (ч.2 ст.169 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и «Грабеж» (ч.1 ст. 161 УК РФ). Никто из обвиняемых своей вины не признал. Тем не менее, по версии следствия, их вина полностью подтверждается показаниями свидетелей, а часть украденного была обнаружена в ходе следствия при попытке сбыта.

По данным «Ленты.ру», вес похищенного превысил 164 килограмма. Изначально все четверо были арестованы, но затем меру пресечения им изменили на подписку о невыезде.

В региональном главке МВД «Ленте.ру» заявили, что все четверо оперативников отстранены от исполнения должностных обязанностей, и, если суд признает их виновными, все они будут уволены по компрометирующим основаниям.

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