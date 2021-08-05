Германия выдала России обвиняемого в хищении 500 миллионов рублей экс-чиновника

Власти Германии выдали России бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова, которого обвиняют в хищении более 500 миллионов рублей. В четверг, 5 августа, его доставят в Москву в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и российского бюро Интерпола, передает «Интерфакс».

По версии следствия, с 2004 по 2016 годы экс-чиновник и другие фигуранты дела организовали и обеспечили внесение в документы заведомо ложных сведений «в целях незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Чеховского района».

Также они изготовили подложные документы о передаче земельных участков площадью 1486, 1353 и 5099 гектаров в собственность различных организаций. Бумаги сообщники предоставили в отделы Роснедвижимости (Росреестра) и Кадастровой палаты.

Сообщается, что в результате их действий из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

Грыжанову удалось скрыться от полиции, поэтому по поручению Генпрокуратуры России его объявили в розыск. В августе 2020 года экс-чиновника задержали на территории Германии. Тогда же в компетентные органы ФРГ был направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

По данным надзорного ведомства, Грыжанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Ранее из России в Германию экстрадировали обвиняемого в разбойном нападении и убийстве. Опасный преступник по имени Юрий Калалб был передан немецкой полиции в аэропорту Домодедово.

