Мужчина накинулся с ножом на охранника Apple Store из-за спора по поводу маски

В Нью-Йорке мужчина накинулся с ножом на охранника Apple Store из-за спора по поводу защитной маски. Об этом сообщает телеканал ABC7 New York со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в нью-йоркском районе Манхэттен.

По данным канала, охранник магазина напомнил посетителю о необходимости надеть маску, но тот отказался. Мужчины устроили словесную перепалку, после чего неизвестный вытащил острый предмет. Охранник получил ранения в спину, лоб и левую руку, его госпитализировали. Злоумышленник скрылся, правоохранители ищут его.

Ранее в сентябре в немецком городе Идар-Оберштайн мужчина застрелил 20-летнего кассира из-за отказа продавать ему пиво без надетой маски. Когда кассир отказался продавать товар, мужчина ушел домой, взял револьвер и вернулся на заправку. Когда продавец вновь сделал ему замечание, подозреваемый убил его.