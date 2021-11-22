Сыгравший первого трансгендера актер назвал свою роль ошибкой

Британский актер Эдди Редмэйн, сыгравший в фильме «Девушка из Дании» первую трансгендерную женщину, которая сделала операцию по смене пола, назвал свою роль ошибкой. Об этом сообщает The Times.

В ленте Тома Хупера артист перевоплотится в художницу Лили Эльбе, которая еще 1930-х годах решилась на подобное хирургическое вмешательство. Редмэйн отметил, что взялся за эту роль с добрыми намерениями, но сейчас он бы не согласился на такой проект.

«Дискуссии о разочарованиях, связанных с кастингом, связаны с тем, что не у всех людей есть право голоса. Должно быть равенство, иначе эти дебаты не закончатся никогда», — заявил актер.

В прошлом году Редмэйн раскритиковал обвиненную в трансфобии писательницу Джоан Роулинг. «Как человек, который работал как с Джоан Роулинг, так и с членами транс-сообщества, я хотел бы четко обозначить свою позицию. Я не согласен со словами Джо. Транс-женщины — это женщины, транс-мужчины — это мужчины, небинарные идентичности существуют. Я бы никогда не хотел говорить от имени всего сообщества, но я знаю, что мои дорогие трансгендерные друзья и коллеги устали от постоянных сомнений в их личности, которые слишком часто приводят к насилию», — высказался актер.

39-летний Редмэйн известен по таким фильмам, как «Фантастические твари и где они обитают», «Отверженные», «Вселенная Стивена Хокинга», «Восхождение Юпитер». Актер был номинирован на «Оскар» за работу над лентой «Девушка из Дании».

