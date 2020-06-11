Звезда «Фантастических тварей» раскритиковал обвиненную в трансфобии Роулинг

Британский актер Эдди Редмэйн раскритиковал обвиненную в трансфобии писательницу Джоан Роулинг. Звезда «Фантастических тварей» дал комментарий изданию Variety.

«Как человек, который работал как с Джоан Роулинг, так и с членами транс-сообщества, я хотел бы четко обозначить свою позицию. Я не согласен со словами Джо. Транс-женщины — это женщины, транс-мужчины — это мужчины, небинарные идентичности существуют. Я бы никогда не хотел говорить от имени всего сообщества, но я знаю, что мои дорогие трансгендерные друзья и коллеги устали от постоянных сомнений в их личности, которые слишком часто приводят к насилию», — высказался актер.

7 июня Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?» В результате пользователи сети обвинили писательницу во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям.

38-летний Редмэйн известен по таким фильмам, как «Фантастические твари и где они обитают», «Отверженные», «Вселенная Стивена Хокинга», «Восхождение Юпитер». Актер был номинирован на «Оскар» за работу над лентой «Девушка из Дании», в которой он исполнил роль первого человека, прошедшего через хирургическую коррекцию пола.

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