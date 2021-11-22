Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в понедельник, 22 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4001,20 пункта (минус 0,38 процента), индекс РТС — до 1714,35 пункта (минус 0,54 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи по состоянию на 10:05 больше всего подорожали бумаги «Магнита» (плюс 0,71 процента, до 6057 рублей за акцию), «Норникеля» (плюс 0,4 процента, до 22 232 рублей) и TCS Group (плюс 0,38 процента, до 7121,4 рубля). Сильнее остальных подешевели акции «Полюса» (минус 2,07 процента, до 15 472 рублей), Сбербанка (минус 1,87 процента, до 321,41 рубля) и «Газпрома» (минус 1,62 процента, до 332,48 рубля).

Курс доллара составил 73,46 рубля (минус 0,02 рубля), курс евро — 82,75 рубля (минус 0,19 рубля). Биткоин торговался по 57 690,2 доллара за монету (минус 2,55 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 78,5 доллара за баррель (минус 0,49 процента), марки WTI — по 75,75 доллара (минус 0,25 процента). Газовые фьючерсы стоили 1022 доллара.