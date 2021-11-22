Историк флота согласился с версией адмирала о гибели подлодки «Курск»

Капитан первого ранга запаса, историк флота Николай Черкашин в разговоре с «Лентой.ру» согласился с версией экс-командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова относительно гибели атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск». Ранее Попов заявил РИА новости, что подлодка погибла от столкновения с субмариной НАТО, и сигналы SOS в тот день подавала именно она, а не «Курск».

«Я думаю, что версия адмирала Попова наиболее близка к истине, во всяком случае, это не самопроизвольный взрыв торпеды, которая находилась в первом отсеке. Торпеды сами по себе не взрываются, тем более там было несколько ступеней предохранения, тут должно быть внешнее воздействие. Я считаю, что произошло умышленное или неумышленное воздействие на подводную лодку "Курск", скорее всего, британской подводной лодкой», — отметил Черкашин.

По словам историка, вероятность того, что сигнал SOS стуками в тот день подавался не «Курском», крайне велика, так как сигнал подается, когда известно, что на поверхности есть корабли, и они могут его услышать, но в полигоне не было кораблей, и подводники это знали.

«Капитан Дмитрий Колесников в записке вообще не упоминает, что были попытки выйти на связь, он сразу понял, что шансов выйти очень мало, и написал об этом. Вся надежда была на то, что им удастся открыть люк аварийно-спасательной шахты и попытаться через нее выйти, но, когда сделать это не получилось, стало ясно, что они обречены, и тут никакие стуки не могли бы привлечь чье-то внимание. Жили они недолго, несколько часов, потому что возник пожар, который всех погубил, эти стуки слышались и после пожара, поэтому вполне можно считать, что это был некий акустический маячок, которым снабжаются подводные лодки — на такие простые стуки могут наводиться поисково-спасательные силы. На нашей лодке таких маячков не было», — заключил Черкашин.

