Адмирал Попов раскрыл собственную версию гибели подлодки «Курск»

Адмирал Попов: АПЛ «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с подлодкой НАТО

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) К-141 «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО. Название западной подлодки почти точно известно, сообщил Попов в интервью РИА Новости.

Версия адмирала

Экс-главком Севфлота раскрыл собственную версию гибели российской подлодки. Он предположил, что столкнувшаяся с «Курском» субмарина следила за ним. В тех условиях состояния моря и других обстоятельствах западной подлодке не удалось обеспечить безопасность, поэтому она подошла к «Курску» слишком близко. По словам адмирала, впоследствии ее обнаружили у берегов Норвегии.

Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском» Вячеслав Попов Адмирал

Попов добавил, что маневр российской АПЛ также мог привести «к потере контакта». По словам адмирала, он почти со 100-процентной уверенностью может раскрыть название субмарины НАТО, но не станет этого делать по ряду причин.

Я с вероятностью 90 процентов знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу Вячеслав Попов Адмирал

При этом еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова «Август», посвященном трагедии, Попов называл своей главной версией случившегося столкновение. По его мнению, «Курск» столкнулся «с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». «Я глубоко убежден, что это не умышленные действия», — подчеркивал Попов.

Однако в этом фильме, доступном на YouTube-канале журналиста, адмирал не сообщил, что осведомлен о принадлежности возможной подлодки, с которой столкнулась российская АПЛ. Кроме того, Попов не указал на имеющиеся данные о ее названии.

Возможные корабли НАТО

Согласно информации российских и иностранных СМИ, в районе учений находились американские атомные подлодки Memphis и Toledo Военно-морских сил (ВМС) США и Splendid ВМС Великобритании. Министерство обороны России запрашивало у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но ведомству ответили отказом. В США объяснили решение «рабочим состоянием всех субмарин». С аналогичным заявлением выступила Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал News24.

Сигналы SOS

Адмирал также рассказал о стуках, которые поступали с места гибели «Курска». Записанные звуки он отправил на берег в акустическую лабораторию для анализа. В отчете Попову указали, что стуки подавались не рукой человека, а каким-то механизмом. По его словам, у отечественных подлодок отсутствовали такие возможности, как и сам сигнал. «Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», — отметил он.

Официальная версия

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В июле 2002 года российская правительственная комиссия представила официальную версию произошедшего. Гражданам сообщили, что АПЛ «Курск» погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который затем вызвал детонацию. Кроме того, комиссия решила подорвать фрагменты субмарины, находящиеся на дне Баренцева моря.

Специалисты объяснили подрыв фрагментов стремлением обезопасить мореплавание, поскольку на дне могли находиться

неразорвавшиеся торпеды. Место гибели «Курска» расположено в центре района судоходства и рыбного промысла.

Переговоры Путина и Клинтона

В 2020 году журналисты обратили внимание, что на сайте цифровой библиотеки 42-го президента США Билла Клинтона появились стенограммы его телефонных и личных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, включая беседу о гибели «Курска». В частности, Путин заявил, что экипаж подлодки погиб в течение 60 или 90 секунд.

Мы не могли рассказать об этом родственникам, но в корпусе было отверстие размером около двух метров, через которое затопило первые три отсека Владимир Путин Президент России

Хронология произошедшего

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Согласно версии властей, трагедия произошла в результате взрыва торпеды на борту и дальнейшей детонации боезапаса в ходе учений Северного флота. Все 118 членов экипажа погибли.

21 год назад погибла подлодка «Курск»

Капитан 1-го ранга Игорь Курдин, изучавший 20 лет произошедшую трагедию, заявил, что «Курск» около шести часов не считали терпящим бедствие, несмотря на то, что другие суда зафиксировали звук, который можно оценить как подводный взрыв. После этого подлодка перестала выходить на связь.

