Слова Путина о «Курске» на встрече с Клинтоном объяснили

Журналист, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров объяснил слова президента России Владимира Путина о гибели подводной лодки «Курск», сказанные на встрече с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном в сентябре 2000 года. Заявление бывшего моряка приводит «Московский комсомолец».

Так, в беседе с Клинтоном Путин упоминает маленькую подлодку, которую ему советовали спустить за «Курском» ради повышения рейтинга. Гундаров пояснил, что речь шла о бригаде акванавтов-глубоководников, на вооружении которых стоят малые обитаемые подводные аппараты. «Эти мини-субмарины предназначены для радиотехнической разведки. Они способны работать на большой глубине — до пяти километров. (...) Они не могли ничего сделать. На этих лодках нет водолазов. В экипаже в основном старшие офицеры — капитаны 1-го и 2-го рангов. Это подводники, но не водолазы», — рассказал он.

Также журналист сообщил, откуда Путин узнал о сильных разрушениях на «Курске». По его словам, подлодку осматривали те самые мини-субмарины, о которых упоминалось ранее. «Это они выяснили, что лодка сильно разрушена. Все, что они могли сделать, они сделали», — отметил Гундаров.

Он добавил, что к тому времени уже было известно о гибели всех людей, находившихся на борту «Курска».

Ранее 5 октября стало известно о публикации стенограммы переговоров Путина и Клинтона, в том числе о крушении подводной лодки в августе 2000 года. В частности, президент России заявил, что его рейтинги в связи с ЧП не упали, а сам он чувствовал себя бессильным.

Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке. По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.