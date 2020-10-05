Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

На сайте цифровой библиотеки 42-го президента США Билла Клинтона опубликованы рассекреченные стенограммы его телефонных и личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Расшифровка появилась еще в августе 2019 года, но журналисты обратили внимание на нее только сейчас. Одной из тем бесед двух лидеров стала гибель подводной лодки «Курск».

Первый разговор Клинтона и Путина о «Курске», согласно публикации на английском языке, состоялся 6 сентября 2000 года в гостинице Waldorf Astoria в Нью-Йорке. Американский президент выразил сожаление в связи с ЧП и напомнил, что ему пришлось пережить после теракта в Оклахома-Сити в апреле 1995-го. «Когда что-то подобное случается, люди во всем мире представляют себя на месте жертв и их семей, но я представил себя и на вашем месте. Вы, наверное, столкнулись с множеством критики. Это всегда происходит», — сказал Клинтон.

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В ответ Путин пояснил, что у него не было хорошего выбора, и он оказался между плохим и худшим вариантами. «Некоторые люди говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы сделал попытку спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя делать что-то подобное ради пиара», — добавил он, отметив, что случившееся никак не повлияло на его положение. «Но я очень боюсь, что что-то подобное может повториться», — подчеркнул российский лидер.

Далее президент России рассказал, что чувствовал себя бессильным во время этой катастрофы. «Сейчас видно, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать об этом родственникам, но в корпусе было отверстие размером около двух метров, через которое затопило первые три отсека», — объяснил Путин.

Атомный подводный крейсер К-141 «Курск» потерпел крушение в Баренцевом море ровно 20 лет назад, 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 человек — весь экипаж и прикомандированный к ним представитель завода «Дагдизель». Согласно отчету Генеральной прокуратуры, причиной катастрофы стал взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. 23 человека выжили в герметичном 9-м отсеке. По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.