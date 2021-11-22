В работе «Ростелекома» произошел сбой

Пользователи «Ростелекома» сообщили о проблемах с выходом в сеть

В работе российской телекоммуникационной компании «Ростелеком» произошел сбой. На это указали пользователи портала Downdetector, который фиксирует проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов.

Пик жалоб пришелся на 20:15 мск. Большинство сообщений (71 процент) касались неполадок со стационарным интернетом. 18 процентов заявили об отсутствии сигнала, 11 процентов не смогли выйти в сеть с помощью мобильных устройств.

В основном на сбой жаловались пользователи в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Предыдущий заметный сбой в работе провайдера произошел 6 октября.