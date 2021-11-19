Российские станции сотовой связи оказались непригодны к использованию

По итогам тестов прототипов российских базовых станций стандарта LTE операторы связи «МегаФон», МТС, «Вымпелком», «Ростелеком» и Tele2 назвали их непригодными для использования. Об этом со ссылкой на совместное письмо компаний главе Минцифры Максуту Шадаеву пишет «Коммерсантъ».

Поводом для такого обращения стало обязательство с 2023 года устанавливать при строительстве сетей только отечественное оборудование, входящее в реестр Минпромторга. В противном случае, согласно августовскому решению Госкомиссии по радиочастотам, операторы лишатся права на использование частот LTE.

Компании опросили потенциальных поставщиков базовых станций и начали лабораторные испытания их продукции. Как оказалось, устройства не показали даже минимально требуемой функциональности. В связи с этим операторы не смогли начать полевые испытания, без которых невозможно подготовка к закупке оборудования.

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Представители компаний подтвердили отправку письма, однако в Минцифры утверждают, что сообщение пока не поступило. Его представитель подчеркнул, что ведомство выступает за любой конструктивный диалог с отраслью, который позволит найти решение, отвечающее интересам всех заинтересованных лиц.

Однако источник издания в правительстве, который успел ознакомиться с письмом, отнесся к позиции операторов скептически. По его мнению, те стараются оттянуть «неизбежный переход на российское или локализованное оборудование». Он также заметил, что никто не мешал самим операторам вести работу с российскими предприятиями по отладке оборудования или создавать собственное производство с зарубежными вендорами.

Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко предположил, что претензии компаний полностью справедливы, так как создание базовых станций для LTE возможно только после многолетних разработок и вложений сотен миллиардов долларов. Условия, которые выдвинули российские власти, по его мнению, выполнить попросту невозможно.

Ранее государственно-правовое управление (ГПУ) президента России раскритиковало разработанный Минцифры проект указа о переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественный софт. В отзыве говорится, что в документе нет оценки реальности исполнения требований.

