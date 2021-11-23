Россиянина арестовали из-за конфликта по поводу маски в ТЦ

В Приморье мужчина попытался начать драку из-за маски в ТЦ и был арестован на семь суток

Жителя Приморья арестовали на семь суток из-за конфликта по поводу отсутствия маски в ТЦ, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

По данным полиции, 41-летний россиянин попытался спровоцировать драку с членом проверяющей комиссии по контролю над соблюдением противоэпидемических мероприятий, который сделал ему замечание из-за отсутствия маски в торговом центре Владивостока.

«Мужчина грубо отреагировал на замечание, выражаясь в общественном месте нецензурной бранью, пытался начать драку», — сообщает полиция. У него не было документов, удостоверяющих личность, поэтому его доставили в отдел. Сейчас в отношении нарушителя составлены протоколы по статьям «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Мелкое хулиганство». Суд назначил наказание в виде семи суток административного ареста.

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