Россиянин устроил в аэропорту пьяный дебош и напал на охранников с «розочками»

В подмосковном аэропорту Шереметьево пьяный россиянин устроил дебош и напал на охранников магазина с «розочками». Инцидент попал на видео, ролик и подробности публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как уточняет источник, пассажир начал вести себя агрессивно в одном из магазинов Duty Free. На кадрах видно, как дебошир подходит к прилавку со спиртными напитками, берет две бутылки и разбивает их одну об другую. Затем, используя «розочки» в качестве оружия, россиянин начал приближаться к одному из сотрудников службы безопасности магазина.

Тем не менее, второму охраннику удалось нейтрализовать пассажира, обезвредив его со спины. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее в ноябре в столичном аэропорту Шереметьево транспортная полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту летевшего из Стокгольма в Москву самолета. Во время рулежки воздушного судна мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал кричать, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, поранив себе пальцы правой руки.