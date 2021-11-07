Попытавшегося выбить иллюминатор пассажира задержали в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево транспортная полиция задержала пассажира, устроившего дебош на борту летевшего из Стокгольма в Москву самолета. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

Задержанным оказался житель Белгорода. Отмечается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении дебошира составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП России «Мелкое хулиганство».

Инцидент произошел во время рулежки воздушного судна: мужчина кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе пальцы правой руки. Дебоширу оказана медицинская помощь.

Ранее в Анапе полиция сняла с рейса пассажирку из-за неадекватного поведения. 28-летняя пассажирка устроила дебош во время посадки на борт воздушного судна: она отказалась занять посадочное место, нецензурно выражалась в адрес попутчиков, а также укусила одну из стюардесс за предплечье.