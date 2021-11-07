Летевший из Стокгольма в Москву пассажир попытался выбить иллюминатор

В аэропорту Шереметьево из самолета пытаются вывести пассажира, устроившего дебош на борту. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, инцидент произошел в самолете, следовавшем из Стокгольма в Москву. Дебошир попытался разбить иллюминатор рукой и сломал ее. Причины и подробности произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Отмечается, что все пассажиры, кроме дебошира, уже покинули салон самолета. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее стало известно, что устроивших дебош перед полетом пьяных пассажирок сняли с рейса Сочи — Москва. Нетрезвые россиянки громко переговаривались и нецензурно выражались, ожидая самолет, вылет которого задержали на час по техническим причинам. Конфликт вспыхнул после того, как один из попутчиков путешественниц сделал им замечание, указав, что их разговор слышат дети. В ответ одна из россиянок назвала мужчину импотентом. Перебранка едва не переросла в потасовку.