Двух пьяных пассажирок сняли с рейса за дебош

Устроивших дебош перед полетом пьяных пассажирок сняли с рейса Сочи — Москва. Как уточняет телеканал «360», нетрезвые россиянки громко переговаривались и нецензурно выражались, ожидая самолет, вылет которого задержали на час по техническим причинам.

Конфликт вспыхнул после того, как один из попутчиков путешественниц сделал им замечание, указав, что их разговор слышат дети. В ответ одна из россиянок назвала мужчину импотентом. Перебранка едва не переросла в потасовку.

«Там были две женщины, которые очень много и постоянно пили и огрызались на пассажиров, которые делали им замечания. В итоге одну не пустили в самолет, потому что она агрессивно себя вела по отношению к сотруднику», — рассказала журналистам одна из свидетельниц инцидента. Она отметила, что одну из дебоширок в итоге не пустили на борт из-за агрессивного поведения по отношению к сотруднику. Второй женщине удалось сесть в самолет, но ненадолго.

На опубликованных кадрах из салона самолета видно, как сотрудник полиции призывает женщину пройти вместе с ним к выходу. После того, как та ответила отказом, правоохранитель вывел ее силой.

Ранее сообщалось, что пассажирка с микрофоном терроризировала стюардесс во время полета. На опубликованных кадрах можно увидеть женщину в белой блузке и шейном платке, которая встала со своего кресла и начала прохаживаться по борту самолета с микрофоном в руках.