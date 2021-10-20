Пассажирка самолета с микрофоном терроризировала стюардесс и прославилась в сети

Пассажирка с микрофоном терроризировала стюардесс во время полета, порассуждала о происхождении коронавируса и прославилась в сети. Инцидент попал на видео, его разместил пользователь с ником @Jawny в своем TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах можно увидеть женщину в белой блузке и шейном платке, которая встала со своего кресла и начала прохаживаться по борту самолета с микрофоном в руках. Так, она назвала интернет и «глупые» электронные гаджеты главными причинами происхождения пандемии коронавируса.

«Мы сейчас в воздухе. Я специально купила Wi-Fi в полете, чтобы опубликовать это», — прокомментировал происходящее автор ролика. Видео стало вирусным и набрало в TikTok более девяти миллионов просмотров и 234 тысяч лайков.

«Ты собираешься надеть на меня наручники? Они мне не нужны, я совершенно безобидна!» — прокричала пассажирка, когда члены экипажа попытались ее задержать. Через некоторое время женщину посадили обратно в кресло вместе с переноской для животного. «Моя собака более разумна, чем любой из вас», — заявила она в финале своей речи.

Ранее сообщалось, что пассажира выгнали из самолета из-за одного жизненно необходимого предмета. Американцу запретили пронести на борт аппарат гемодиализа, пилот воздушного судна отказал ему в полете. «Он объявил по громкой связи, что я попытался принести в самолет один запрещенный предмет, а затем выгнал нас с женой на глазах у всех пассажиров, как будто мы террористы», — рассказал мужчина.