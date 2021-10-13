Пассажира выгнали из самолета из-за одного жизненно необходимого предмета

Американцу запретили пронести на борт жизненно важный аппарат и отстранили от полета

Пассажира самолета обвинили в нарушении правил безопасности на борту и отстранили от полета из-за аппарата гемодиализа. Об этом пишет Newsweek.

Инцидент произошел 5 октября на борту самолета авиакомпании United Airlines, следующего по маршруту из Денвера в Ноксвилл (США). Американец Адрон Маккартер (Adron Mccarter) собирался вернуться домой этим рейсом, однако пилот воздушного судна отказал ему в посадке из-за аппарата, который был жизненно необходим мужчине на борту.

«Он объявил по громкой связи, что я попытался принести в самолет один запрещенный предмет, а затем выгнал нас с женой на глазах у всех пассажиров, как будто мы террористы», — рассказал Маккартер.

Тем не менее авиакомпания признала ошибку и предоставила туристу бесплатное питание, размещение и билеты на другой рейс. По словам мужчины, у него с собой были все документы, которые разрешали пронести аппарат на борт.

Как отметил представитель перевозчика, недоразумение возникло из-за того, что к самому прибору была прикреплена табличка, которая запрещала провоз данного оборудования воздушным транспортом.

Ранее в сентябре стюардесса унизила пассажирку за слишком откровенный наряд и выгнала из самолета. Сотрудница авиакомпании не посчитала розовый обтягивающий топ с леопардовым принтом и длинными рукавами пассажирки достаточно скромным и вызвала полицию. Представители правоохранительных органов вывели девушку с борта воздушного судна и устроили ей допрос в здании аэропорта.