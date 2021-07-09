Пропустившая рейс пассажирка впала в бешенство и побила сотрудника аэропорта

Пропустившая рейс пассажирка впала в бешенство и на глазах своих двоих детей разгромила стойку регистрации и побила сотрудника аэропорта. Видео и подробности инцидента опубликовал Daily Mail.

Уточнялось, что инцидент произошел 30 июня, однако известно о нем стало только сейчас. В аэропорту Орландо (США) 29-летняя Дана Пьер (Dana Pierre) пыталась зарегистрироваться на рейс до Нью-Йорка вместе со своими двумя детьми. Однако сотрудница авиагавани, представляющая авиакомпанию Frontier Airlines, сообщила ей, что это невозможно, так как Пьер опоздала.

На кадрах видно, как Пьер впадает в бешенство и бросается на сотрудницу аэропорта — женщине удалось оттолкнуть пассажирку, которая в свою очередь зашла за стойку регистрации и принялась ее ломать. Пьер попыталась бросить в представителя авиакомпании клавиатуру, после чего выхватила коробку из-под стола и ушла с ней.

Затем Пьер отвела своих детей в сторону и снова вернулась — женщина вооружилась барьерным столбиком и, подняв его высоко над головой, пошла громить вторую стойку регистрации. Там дебоширка снова швырнула клавиатуру от компьютера. Позже пассажирка была остановлена офицером полиции — сотрудник отвел Пьер в сторону и успокоил ее.

Отмечалось, что Пьер была арестована — женщине предъявили обвинение в нападении на сотрудника аэропорта при отягчающих обстоятельствах. Дети пассажирки были переданы под опеку Департамента по делам детей и семьи.

