Пассажирка пришла в ярость из-за неисправности в самолете и побила стюардессу

Пассажирка пришла в ярость из-за неисправной зарядки для телефона на ее месте в салоне самолета и устроила дебош на борту, вынудив пилотов совершить экстренную посадку. Об этом пишет Fox News.

Как сообщает издание, 19 мая лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Токио в Даллас, незапланированно приземлился в аэропорту Сиэтла из-за буйного поведения одной из туристок.

Уточнялось, что пассажирка сильно расстроилась, когда зарядное устройство для телефона на ее месте перестало работать через несколько часов после взлета. Женщина попросила бортпроводников разобраться с ситуацией, однако когда они не смогли помочь, стала демонстрировать агрессивное поведение и начала кричать на членов экипажа.

Затем путешественница побежала в кабину пилотов, оттолкнув локтем и побив кулаком стюардессу, которая пыталась ее успокоить, а потом постучалась в отсек командира воздушного судна, требуя починить ее зарядное устройство.

Пилоты связались с федеральным управлением гражданской авиации США и приняли решение посадить самолет в ближайшем аэропорту. После приземления пассажирка была выведена из самолета местными правоохранительными органами.

Ранее в марте пассажир впал в бешенство в самолете и порвал попутчику ухо. Сообщалось, что мужчина стал «беспокойным», когда встал со своего места, чтобы достать с верхней полки ручной клади «что-то вроде таблеток». Сев обратно в кресло, пассажир начал кричать прямо в лицо своему соседу и требовать, чтобы тот не трогал его.