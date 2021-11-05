Пассажир устроил дебош в аэропорту из-за переноса рейса и попал на видео

Мужчина устроил дебош в одном из аэропортов Бразилии после того, как узнал, что его рейс перенесли из-за непогоды. Соответствующее видео было опубликовано накануне в Instagram.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пассажир разносит стойку регистрации, требуя, чтобы его семье предоставили еду и гостиницу. Разъяренного мужчину пытается остановить его спутница. В конце концов женщине удается успокоить его.

По данным портала News.com, мужчина и его жена с пятимесячным ребенком провели много часов в ожидании рейса. «Они потребовали, чтобы авиакомпания предоставила им номер в отеле, чтобы они могли искупать ребенка. В компании пообещали решить проблему, но так и не сделали этого», — рассказал один из очевидцев.

Отмечается, что устроившего дебош мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее в сети распространилась видеозапись, на которой пассажир самолета идет по проходу с прозрачным пакетом, внутри которого находится большой паук. Ролик напугал пользователей.