Большой ядовитый паук пробрался в самолет и напугал пассажиров

Пассажир воздушного судна поймал пробравшегося на борт тарантула и попал на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @passengershaming, который рассказывает о забавных случаях в авиалайнерах.

На кадрах видно, как мужчина идет по проходу с прозрачным пакетом в руках, внутри которого находится большой ядовитый паук. «Мужчина поймал отдыхающего на борту тарантула», — комментирует произошедшее автор публикации.

Видеозапись напугала пассажиров и пользователей сети, принявшихся обсуждать инцидент в комментариях под постом. «Просто убейте меня! Терпеть не могу пауков», «Что если он уже где-то отложил яйца», «Это мой ночной кошмар», «В такой ситуации должна быть экстренная посадка самолета», «Я бы с ума сошла, если бы увидела его вживую», — написали подписчики сообщества.

Ранее пассажирка канадской авиакомпании Air Transat пожаловалась, что во время перелета ее укусил скорпион. Студентка Куин Мальтис летела на рейсе Торонто — Калгари и внезапно ощутила какое-то шевеление в нижней части спины. Девушка проигнорировала его, подумав, что дело в кондиционере, однако потом ее укусил скорпион.